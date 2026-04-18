Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Sadettin Saran, takımın ligdeki durumu ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ulusal basına yansıyan açıklamalara göre Saran, tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterirken, Brezilyalı kaleci Ederson'un takım arkadaşlarına gönderdiği mesajı da kamuoyuna duyurdu.

Şampiyonluk yarışının henüz kaybedilmediğini vurgulayan Saran, önlerinde oynanacak 4 kritik maç bulunduğunu hatırlattı. Geçmişe takılı kalmadan yola devam etmeleri gerektiğini belirten spor adamı, takıma aynı inanç ve kararlılıkla yeniden başlama çağrısı yaptı.

HAKEM KARARLARINA SERT TEPKİ

Çaykur Rizespor müsabakasının son anlarında yenilen hatalı golün öncesindeki pozisyonu eleştiren Saran, faul kararı verilen durumun kural ihlaliyle ilgisi olmadığını savundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmemesini eleştiren yetkili, bu durumun takıma ağır bir bedel ödettiğini dile getirdi. Adalet vurgusu yapan Saran, kulübün ligde sadece seyir zevki veren bir unsur olarak görülmesine karşı çıkarak, her hatanın hesabını sormaya devam edeceklerini aktardı.

EDERSON'DAN TAKIMA ÖZÜR MESAJI

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri, Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından yaşanan iç yazışmaların paylaşılması oldu. Saran'ın bildirdiğine göre, Brezilyalı file bekçisi Ederson maç sonrasında takımın WhatsApp iletişim grubuna bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda, "Hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ SON 4 MAÇTA

Süper Lig'deki bu kritik gelişmeler, Alanya'da sayıları oldukça fazla olan sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı şu günlerde, ilçedeki spor kafelerinde ve taraftar derneklerinde şampiyonluk ihtimalleri ana gündem maddesini oluşturuyor. Geriye kalan 4 haftalık süreçte alınacak sonuçların, Alanya'daki futbolseverlerin sezon sonu etkinliklerini doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.