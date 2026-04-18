HÜRRİYETÇİ Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şubesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayfer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan katliamı protesto etmek amacıyla 16 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliğe katıldı. Şube Başkanı Birkan Şam, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sendika şube yönetimlerinin okul önünde bir araya geldiğini belirterek, “Şiddeti kınamak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na önerilerimizi sunmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdik” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI

Açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için dua edildiğini ifade eden Şam, okul girişine çiçek bırakıldığını söyledi. Program kapsamında katılımcıların bir bölümünün hayatını kaybeden 4 öğrencinin cenaze törenlerine katıldığı, bir grubun ise Tekir Köyü’nde defnedilen öğretmen Ayla’nın cenazesine iştirak ettiği öğrenildi. Hürriyetçi Eğitim Sen yetkilileri, eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, bu tür olayların önlenmesi için tüm siyasi partileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı acil önlem almaya davet etti. (Ramazan ÖZDEMİR)