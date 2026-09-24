23 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan çekilişte kazandıran numaralar 13, 17, 19, 23, 32 + 13 olarak duyuruldu. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, sonuçların yanı sıra ikramiye kategorileri ve oyunun kurallarını da araştırmaya başladı.

ŞANS TOPU’NDA KAZANDIRAN NUMARALAR

23 Eylül tarihli çekilişte ilk bölümde 13, 17, 19, 23 ve 32 numaraları çıkarken, ikinci bölümde çekilen Şans Topu numarası 13 oldu. Oyunda sayıların çekilişte çıkış sırası önem taşımıyor. Katılımcının kuponundaki doğru tahmin sayısına göre farklı ikramiye kategorilerinden kazanç elde edilebiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu’nda bir oyun kombinasyonu, 1 ile 34 arasından seçilen 5 sayı ile 1 ile 14 arasından seçilen 1 sayıdan oluşuyor. Milli Piyango’nun güncel oyun kurallarına göre çekilişler çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Oyuncular sayılarını kendileri belirleyebildiği gibi sistemin rastgele sayı oluşturduğu seçeneklerden de yararlanabiliyor.

İKRAMİYE KATEGORİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Şans Topu’nda büyük ikramiye, ilk bölümdeki 5 sayının tamamı ile ikinci bölümdeki sayıyı doğru tahmin eden 5+1 kategorisine veriliyor. Bunun dışında 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 bilen kuponlar da ilgili kategoriler kapsamında ikramiye kazanabiliyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan bulunması halinde o kategoriye ayrılan ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKMAZSA NE OLUYOR?

Resmi oyun kurallarına göre birinci kategori olan 5+1’de kazanan çıkmaması halinde bu kategoriye ayrılan ikramiye havuzu sonraki çekilişe devrediliyor. Birinci kategorinin altındaki kategorilerde kazanan bulunmaması durumunda ise ilgili tutarın dağıtımı oyun kurallarında belirlenen alt kategorilere göre gerçekleştiriliyor. Bu sistem, özellikle büyük ikramiyenin art arda devrettiği dönemlerde sonraki çekilişlere yönelik ilgiyi artırabiliyor.

ÇEKİLİŞLER NOTER HUZURUNDA YAPILIYOR

Şans Topu çekilişlerinde Milli Piyango İdaresi yetkilisi, Sisal Şans yetkilisi ve noter tarafından oluşturulan çekiliş heyeti hazır bulunuyor. Çekiliş işlemlerinin belirlenen prosedüre uygunluğu kontrol edilirken süreç noter huzurunda tutanak altına alınıyor. Çekilişin ardından kazanan kombinasyon, ikramiye tutarları ve kategorilere göre kazanan oyun sayıları resmi bültende ilan ediliyor.

KUPONLARDA SONUÇ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Fiziki satış noktasından oynanan kuponlarda seçilen rakamlar, çekiliş numarası ve tarihi ile oynanan kolon sayısı gibi bilgiler bilet üzerinde yer alıyor. Oyuncuların kuponlarını teslim aldıktan sonra bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Resmi kurallara göre kazanan fiziki biletlerin ikramiye tahsilinde ibraz edilmesi gerekiyor ve ikramiyenin alınması için çekiliş sonuçlarının ilanından itibaren bir yıllık süre bulunuyor.

KOLON ÜCRETİNDE GÜNCEL TARİFEYE DİKKAT

Kaynak metinde bir kolon ücretinin 4 TL olduğu belirtilse de Milli Piyango Online’ın güncel Şans Topu kurallarında tek kolon ücreti 15 TL olarak yer alıyor. Bu nedenle oyun ücreti ve diğer güncel kurallar konusunda eski içerikler yerine Milli Piyango Online’ın güncel bilgileri esas alınmalı. Sistem oyunu tercih edildiğinde ise oluşturulan kombinasyon sayısı arttığı için ödenecek toplam tutar da buna göre yükseliyor.