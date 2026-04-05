Alanya’nın Akçatı Mahallesi’nde çıkan ev yangını, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale etti.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının büyüme riski taşıdığı ancak müdahalenin zamanında yapıldığı belirtildi.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sırasında müstakil evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, görgü tanıkları ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının diğer evlere sıçramadığını ifade etti.

Yetkililer, özellikle yaz sezonu öncesinde artan risklere karşı vatandaşları yangın güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı.