Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık bir haftadır yaşanan su basıncı düşüklüğü, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şikayet platformlarına yansıyan olaylarda, ASAT'a bağlı şebekeden gelen suyun çok az akması nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bildirildi.

Bir vatandaşın aktardığına göre, musluklardan akan suyun yetersizliği ev aletlerine de zarar vermeye başladı. Şikayetinde 7 kilogramlık Beko marka çamaşır makinesinin düşük basınç yüzünden yıkama esnasında arızalandığını öne süren tüketici, cihazın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN ASAT'A ÇAĞRI

Hattaki teknik problemin acilen çözülmesini talep eden vatandaş, bozulan cihazı için de ASAT tarafından inceleme başlatılmasını istedi. Su miktarının yetersizliği sebebiyle makinenin normal fonksiyonlarını yerine getiremediği ve bu nedenle yandığı iddia edildi.

DÜŞÜK SU BASINCI CİHAZLARA NASIL ZARAR VERİYOR?

Şebeke suyunun yetersiz basınçla gelmesi, çamaşır ve bulaşık makinelerinin su alma ventillerini zorlayarak motor pompalarının aşırı ısınmasına yol açabiliyor. Bu teknik yetersizlik, cihazların elektronik devrelerinde yanma veya mekanik arızalar gibi maliyetli hasarlar bırakabiliyor.

BÖLGEDEKİ İLK ŞİKAYET DEĞİL

Muratpaşa ilçesinde benzer altyapı sorunları geçtiğimiz aylarda da gündeme gelmişti. 27 Aralık 2025 tarihinde Çağlayan Mahallesi 2002

Sokak'ta ve yine aynı dönemde Güzelbağ bölgesinde yapılan şikayetlerde, uzun süreli basınç düşüklüğü nedeniyle beyaz eşyaların çalışmadığı ifade edilmişti.