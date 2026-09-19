Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bildirdiğine göre, Manavgat ilçesinde yürütülen devriye faaliyetleri sırasında kaçak kum alımı yapan şahıslar tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, kum hırsızlığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

ARAÇLARA NASIL EL KONULDU?

Bölgede yapılan kontrollerde, bir iş makinesinin iki farklı kamyona kaçak yollarla kum yüklediği belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu iş makinesi sürücüsü M.A.K. ile kamyon şoförleri H.S. ve A.S. gözaltına alındı. Başsavcılık talimatıyla, kum yüklü iki kamyon ve olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.

ADLİ SÜREÇ NE AŞAMADA?

Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki doğal yapıyı bozmaya yönelik kaçak kum alımı girişimlerine karşı güvenlik güçlerinin çevre koruma odaklı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.