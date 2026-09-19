Antalya'nın Demre ilçesi merkezli yürütülen sahte tatil ilanı soruşturmasında, internet üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın bildirdiğine göre, 3 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan adli süreç, A.Ç. isimli mağdurun şikayeti üzerine genişletildi. Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin sahte villa ve bungalov kiralama ilanları aracılığıyla iletişime geçtikleri kişilerden, farklı banka hesaplarına para transferi talep ettikleri tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan ve jandarmadaki işlemleri biten 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAHTE İLANLARA KARŞI NE YAPILMALI?

Tatil planı yapan vatandaşların sahte bungalov ve villa ilanlarından korunmak için ödemelerini doğrudan şahıs hesaplarına yapmaktan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Acentelerin veya kiralama platformlarının Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) sistemine kayıtlı olup olmadığının sorgulanması, bu tür dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesinde en temel adım olarak öne çıkıyor.