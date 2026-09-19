Yunanistan hükümeti, azalan nüfus ve kentleşme sorunlarına karşı sınır ile dağlık bölgelerini canlandırmak için yeni bir teşvik programı başlattı. Ekim ayında başvuruları alınacak "Yer Değiştirme" projesiyle, Türkiye ve Bulgaristan sınır hatlarına yerleşmeyi kabul eden ailelere 10 bin euro (yaklaşık 560 bin TL) maddi destek sağlanacak.

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Michailidou'nun açıklamasına göre, taşınma sürecini kolaylaştırmak amacıyla toplam ödemenin yüzde 50'si peşin avans olarak yatırılacak. Önceki uygulamalarda zorunlu tutulan bölgede hazır bir iş sözleşmesine sahip olma şartı ise yeni pakette kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte uzaktan çalışanların, yeni mezunların ve serbest meslek sahiplerinin de projeye dahil olması hedefleniyor.

HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Teşvik paketi, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki Evros bölgesinin yanı sıra Kesriye, Serez, Florina, Kılkış, Pella, Drama ve Yanya'nın dağlık alanlarında geçerli olacak. Program, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası gibi stratejik noktaları da kapsama alanına alıyor.

MEİS GİBİ ADALARA EKSTRA ÖDEME

Ulaşımın zor olduğu izole bölgeleri tercih eden kamu veya özel sektör çalışanlarına temel desteğin dışında yıllık 5 bin euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca bu bölgelere yerleşen ailelere çocuk başına 1.000 euro ilave yardım verilecek.

Bakan Michailidou, nakdi desteklerin kalıcı bir çözüm olması için hedef bölgelerde yeni okullar ve kreşler açılacağını, sağlık hizmetlerinin yerel yönetimlerle iş birliği içinde geliştirileceğini aktardı. Ekim ayında başlayacak olan başvurularla birlikte, büyük şehirlerden uzaklaşmak isteyen kesimlerin sınır bölgelerinde uzun vadeli bir demografik hareketlilik yaratması planlanıyor.