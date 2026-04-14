Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında futbolseverleri yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. Ligde hem alt sıraları hem de zirve hattını yakından ilgilendiren mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

MAÇ SAKARYA’DA OYNANACAK

Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen Sakaryaspor için iç saha avantajı kritik önem taşıyor.

📅 Tarih: 35. hafta karşılaşması

🕗 Saat: 20.00

📍 Stat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sakaryaspor – Esenler Erokspor maçı, tabii spor dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, platform üzerinden maça erişebilecek.

TAKIMLARIN HEDEFİ FARKLI

İki takım da sahaya farklı hedeflerle çıkacak:

Sakaryaspor: Alt sıralardan uzaklaşarak ligde kalma mücadelesini güçlendirmek istiyor.

Alt sıralardan uzaklaşarak ligde kalma mücadelesini güçlendirmek istiyor. Esenler Erokspor: Süper Lig hedefi doğrultusunda üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

Bu nedenle mücadele, hem düşme hattı hem de zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor.

CANLI İZLEME BİLGİSİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, tabii spor platformu üzerinden yayını izleyebilir. Mobil ve internet üzerinden erişim sağlanabilmesi, maça ilgiyi artırıyor.

Antalya ve Alanya’da futbolseverler de karşılaşmayı yakından takip ederken, özellikle üst lig hedefi olan takımların performansı bölgedeki spor gündeminde de yer buluyor.