Türkiye genelinde 15 Nisan Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Ancak Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar alınmış bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Mevcut durumda eğitim-öğretimin ülke genelinde normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Son bilgilere göre:

15 Nisan için resmi tatil kararı yok

Okulların açık olması bekleniyor

Gün içinde yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor

Olası bir değişiklik durumunda, kararların il bazında valilikler tarafından duyurulabileceği belirtiliyor.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim sendikaları tarafından alınan kararlar da dikkat çekiyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısının ardından bazı sendikalar iş bırakma eylemi açıkladı.

Eğitim-İş: 2 gün iş bırakma kararı aldı

2 gün iş bırakma kararı aldı Eğitim Sen: 15 Nisan için 1 günlük iş bırakma eylemi duyurdu

Bu kararların, bazı okullarda ders işleyişini aksatabileceği ifade ediliyor.

EYLEMLER FARKLI İLLERDE YAPILACAK

Sendikaların açıkladığı eylem planına göre:

Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem

Siverek’te olayın yaşandığı okul önünde açıklama

Eylemlerin amacı, eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olarak ifade edildi.