Türkiye genelinde 15 Nisan Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Ancak Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar alınmış bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Mevcut durumda eğitim-öğretimin ülke genelinde normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Son bilgilere göre:
- 15 Nisan için resmi tatil kararı yok
- Okulların açık olması bekleniyor
- Gün içinde yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor
Olası bir değişiklik durumunda, kararların il bazında valilikler tarafından duyurulabileceği belirtiliyor.
SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA KARARI
Eğitim sendikaları tarafından alınan kararlar da dikkat çekiyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısının ardından bazı sendikalar iş bırakma eylemi açıkladı.
- Eğitim-İş: 2 gün iş bırakma kararı aldı
- Eğitim Sen: 15 Nisan için 1 günlük iş bırakma eylemi duyurdu
Bu kararların, bazı okullarda ders işleyişini aksatabileceği ifade ediliyor.
EYLEMLER FARKLI İLLERDE YAPILACAK
Sendikaların açıkladığı eylem planına göre:
- Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması
- Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem
- Siverek’te olayın yaşandığı okul önünde açıklama
Eylemlerin amacı, eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olarak ifade edildi.