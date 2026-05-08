Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında, pres makinesinin altında kalan 54 yaşındaki Özbekistan uyruklu O.E. hayatını kaybetti. Olay, Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti.

İKİ AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ajanslardan aktarılan bilgilere göre, fabrikadaki çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkışan işçiyi gören mesai arkadaşları durumu acil müdahale ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sanayi bölgesine hızla sağlık ve kurtarma birimleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu makinenin altından çıkarılan O.E.'nin olay yerinde vefat ettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin Türkiye'ye sadece iki ay önce yasal yollarla giriş yaptığı öğrenildi.

YABANCI İŞÇİ GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Turizm, inşaat ve tarım sektörlerinde yoğun olarak yabancı uyruklu personelin istihdam edildiği Alanya gibi bölgeler için bu tür kazalar, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının önemini kamuoyuna yeniden hatırlatıyor. Yabancı işçilerin dil bariyeri ve çalışma ortamına uyum süreçlerinin kaza risklerini etkileyebileceği gerçeği, yerel ekonomilerde iş güvenliği eğitimlerinin titizlikle yürütülmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından O.E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Fabrikadaki çalışma koşulları ve kazanın kesin oluş şekliyle ilgili başlatılan resmi soruşturma süreci devam ediyor.