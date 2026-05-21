Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2023 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı siyasette geniş yankı uyandırdı. Karar doğrultusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine hükmedildi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cephesinden sürece ilişkin ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mahkeme kararı "yok hükmünde" olarak nitelendirildi. Açıklamada, yargı eliyle siyasi bir darbe yürütüldüğü öne sürülerek, bu duruma karşı topyekun mücadele edileceği vurgulandı.

KARAR SADECE PARTİYE DEĞİL DEMOKRASİYE YÖNELİK

İmamoğlu'nun ofisinden paylaşılan metinde, alınan kararın yalnızca CHP'nin iç işleyişine yönelik bir müdahale olmadığı belirtildi. Gelişmenin Türkiye'ye, Cumhuriyet değerlerine ve demokratik anayasal düzene karşı yapılmış bir hamle olduğu savunuldu. Meselenin partiler üstü bir ciddiyet taşıdığı ifade edilirken, tüm vatandaşlara Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma çağrısı yapıldı.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

CHP yönetimi, yargıdan çıkan bu sonucun hukuki bir geçerliliği bulunmadığını savunuyor. Öte yandan, mahkeme kararıyla tedbiren göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mevcut durumu değerlendirmek ve soruna ortak bir çözüm bulmak amacıyla Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği aktarıldı.

HUKUKTA MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Hukuk terminolojisinde "mutlak butlan", bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu karar türünde, söz konusu hukuki işlemin hiçbir zaman doğmamış kabul edildiği ve düzeltilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay için bu kavramı kullanması, parti yönetimindeki değişimi temelden sarsan emsal bir hukuki zemin oluşturuyor.