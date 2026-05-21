Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti yönetimine yönelik alınan "mutlak butlan" kararına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Kararı bir röportaj esnasında öğrenen Özel, hukukçu kurmaylarıyla yaptığı kısa görüşmenin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel, yaşanan hukuki sürecin doğrudan CHP'yi siyaset üretemez hale getirmeyi amaçlayan siyasi bir hamle olduğunu savundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, gazeteciler Gülsen Solaker ve Kıvanç El'in sorularını yanıtlayan Özel, iktidarın anketlerde geriye düşmesi nedeniyle kendisini yenebilecek tek rakibi felç etmeye çalıştığını ifade etti. Sürecin belediyelere yönelik operasyonlarla başladığını hatırlatan Özel, hedefin doğrudan parti yönetimi ve şahsı olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU VE ADAYLIK TARTIŞMALARI

Ekrem İmamoğlu'na yönelik iddiaların hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu vurgulayan Özel, geçmişte ortaya atılan para dolu bavullar veya kurultayda dağıtılan telefonlar gibi iddiaların hiçbirinin iddianamelerde yer almadığına dikkat çekti. İktidarın İmamoğlu'nu itibarsızlaştıramadığı için doğrudan CHP'nin kurumsal kimliğini ve genel başkanlık makamını hedef aldığını aktardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen Özel, 15,5 milyon oy ve 25,5 milyon destekle İmamoğlu'nun arkasında durduklarını, gerektiğinde 100 bin imza seçeneğinin de masada olduğunu ifade etti.

BASKIN SEÇİM VE YEDEK PARTİ HAZIRLIĞI

Olası bir erken seçim senaryosunu değerlendiren Özel, iktidara sandığı getirme çağrısı yaptı. "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz" diyen Özel, en kısa sürede yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak güce ve adaya sahip olduklarını dile getirdi.

SİYASİ YASAKLARA KARŞI HUKUKİ GÜVENCE

Türk siyasi tarihinde partilerin kapatılması veya seçime girmesinin engellenmesi gibi durumlara karşı alınan önlemler, demokratik katılımı sağlamak adına sıkça kullanılıyor. Hukuken bir işlemin başından itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen "mutlak butlan" kararı, parti içi hukuku doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda Özel, iddia edilen "yedek parti" hazırlığının parti içi bir ayrılık değil, olası bir kapatma davasına veya seçim listelerinin engellenmesi ihtimaline karşı alınmış meşru bir tedbir olduğunu açıkladı. Özel, bu hazırlığın mutlak butlan kararından bağımsız olarak önceden planlandığını sözlerine ekledi.