Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa şampiyonluğa ulaşırken, turnuvanın en iyileri de resmiyet kazandı.

Teknik Gözlem Grubu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, sezonun öne çıkan bireysel performansları ve turnuvanın en iyi on biri kamuoyu ile paylaşıldı.

SEZONUN OYUNCUSU MORGAN ROGERS

UEFA'nın resmi açıklamasına göre, turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü Aston Villa forması giyen Morgan Rogers'a verildi. Yirmi üç yaşındaki İngiliz futbolcu, sezon boyunca çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Rogers, İstanbul'daki final mücadelesinde de takımının üçüncü golünü atarak şampiyonlukta kritik bir rol üstlenmişti. Turnuvanın en iyi çıkış yapan genç yeteneği ise Freiburg'un 20 yaşındaki İsviçreli oyuncusu Johan Manzambi olarak belirlendi. Manzambi, oynadığı 15 maçta takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak takımının finale yürümesinde kilit isimlerden biri oldu.

EN İYİ GOLLER NASIL SIRALANDI?

Teknik Gözlem Grubu, sezon boyunca atılan estetik golleri de derecelendirdi. Listenin ilk sırasında Celta Vigo forması giyen Jones El-Abdellaoui'nin lig aşamasında Ludogorets ağlarına gönderdiği gol yer aldı. Utrecht'in kanat oyuncusu Miguel Rodriguez'in Real Betis'e orta sahadan attığı gol ikinci, Sandro Lauper'ın Young Boys formasıyla Stuttgart karşısında bulduğu gol ise üçüncü sıradan listeye giriş yaptı. Seçilen gollerin büyük bölümünün lig aşamasından gelmesi, turnuvanın başından itibaren yüksek bir rekabet seviyesine sahne olduğunu gösteriyor.

RÜYA TAKIMA İNGİLİZ DAMGASI

Şampiyonluk kupasını kaldıran Aston Villa, turnuvanın en iyi on birine de ağırlığını koydu. İngiliz ekibinden dört oyuncu rüya takımda kendine yer bularak kupadaki üstünlüklerini bireysel ödüllere de taşıdı. Finalist Freiburg ve yarı finalist Nottingham Forest ikişer oyuncuyla temsil edilirken; Braga, Celta Vigo ve Real Betis kadroya birer isim gönderdi.

Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en iyi on biri şu isimlerden oluştu: Kalede Emiliano Martinez (Aston Villa); savunmada Victor Gomez (Braga), Matthias Ginter (Freiburg), Morato (Nottingham Forest), Oscar Mingueza (Celta Vigo); orta sahada Maximilian Eggestein (Freiburg), John McGinn (Aston Villa), Morgan Rogers (Aston Villa); hücum hattında ise Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest) ve Emiliano Buendia (Aston Villa).