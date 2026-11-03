AA'nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında imzalanan yeni vize muafiyeti anlaşmasının 6 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Karar kapsamında diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri, her iki ülkeye karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek.

Anlaşma şartlarına göre, muafiyetten yararlanacak vatandaşların her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla seyahat etmelerine izin verilecek. Yolcuların ülkeye giriş yaptıkları tarihte pasaportlarının en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması zorunlu tutuluyor. Bu şartları sağlayan kişiler, belirtilen süre boyunca diğer ülkeye giriş-çıkış yapabilecek, transit geçebilecek ve geçici olarak konaklayabilecek.

HAC VE UMRE ZİYARETLERİ MUAFİYET KAPSAMINDA MI?

Anlaşmanın 5'inci maddesi, dini amaçlı seyahatleri net bir şekilde muafiyetin dışında bırakıyor. Hac veya umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, pasaport türlerine bakılmaksızın Suudi makamlarınca bu amaçlara özel olarak tahsis edilen vizelere başvurmak zorunda kalacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hac dönemi haricinde yapılacak umre seyahatleri için yolcuların, Suudi Arabistan'ın resmi turizm portalı üzerinden veya havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden uygun vize türünü almaları gerekecek. İki ülke arasındaki bu vize serbestisi adımı, ilk olarak 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Toplantısı'nda atılmış ve ardından Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmıştı.