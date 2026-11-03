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Sakarya'nın kent merkezinde yaşanan ve 85 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kazanın meydana geliş şeklini ve çarpışmaya neden olan koşulları belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Yapılan incelemede 85 yaşındaki bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunun çarptığı Mustafa Güvey'in sağlık durumunu kontrol etti.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki H.S. yönetimindeki 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonu, çarşı merkezinden Donatım Garajlar istikametine doğru ilerlediği sırada bisiklet kullanan Mustafa Güvey'e çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kent merkezindeki işlek caddelerden birinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bisikletiyle ilerleyen 85 yaşındaki Mustafa Güvey'e çarptı. Çarpışmanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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