Nevşehir'de sokak ortasında yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Alışveriş yapmak için markete giden S.E. (46), kaldırımda beklediği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan kadının sol kulağında işitme kaybı tespit edildi.

HİÇ TANIMADIĞI KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten çıktıktan sonra alışveriş yapmak isteyen S.E., bir marketin önünde beklemeye başladı.

Bu sırada arkasından yaklaşan Tolga Ç. (38), iddiaya göre kadının yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli bir tokat attı.

Ne olduğunu anlayamayan kadın büyük korku yaşarken, şüpheli olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar kadına yardım etti.

Yaşanan saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ŞU AN KULAĞIM TAM DUYMUYOR"

Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan S.E., kendisine vuran kişiyi daha önce hiç görmediğini söyledi.

Olay sırasında büyük bir şok yaşadığını belirten kadın, saldırganın neden kendisine vurduğunu anlayamadığını ifade etti.

Market çalışanlarının ambulans çağırdığını ve hastaneye kaldırıldığını anlatan S.E., kulağında meydana gelen işitme kaybı nedeniyle tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Doktorların kendisini her ay kontrole çağırdığını söyleyen kadın, "Şu an kulağım tam duymuyor" diyerek yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi.

"KOLUM YANLIŞLIKLA ÇARPTI" DEDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Tolga Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyette verdiği ifadede kadına bilerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü.

Ancak güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadına yaklaştığı ve ardından hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

DOKTOR RAPORU ORTAYA ÇIKTI, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastanede yapılan muayenede S.E.'nin kulağında işitme kaybı bulunduğu belirlendi.

Hazırlanan sağlık raporunda, kadının yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Ç., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya uğrayan kadının tedavisi ve sağlık kontrolleri ise devam ediyor.