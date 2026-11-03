Togg'un kurucu ortaklarından Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, şirketteki tüm yatırımlarını sonlandırarak paylarını Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Turkcell'e satma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 3 Kasım'da yapılan bildirimlere göre, 2 Kasım 2026 tarihinde imzalanan devir sözleşmelerinin toplam büyüklüğü 368 milyon euro olarak belirlendi.

Anlaşma kapsamında Vestel Elektronik, elinde bulundurduğu yüzde 23'lük hissenin tamamını 184 milyon euro karşılığında TVF'ye devredecek. Anadolu Grubu'nun yüzde 23'lük payı ise ikiye bölünecek; yüzde 12'si TVF'ye, yüzde 11'i ise Turkcell'e aktarılacak. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Anadolu Grubu'na yapılacak ödeme nakit olarak gerçekleştirilecek.

YENİ ORTAKLIK YAPISI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Hisse devirlerinin resmiyet kazanmasının ardından Togg'un hissedar dağılımı büyük oranda değişecek. Yeni tabloda Türkiye Varlık Fonu payını yüzde 35'e çıkararak şirketin en büyük ortağı konumuna yerleşecek. Mevcut payı yüzde 23 olan Turkcell ise hissesini yüzde 34'e yükselterek ikinci sıraya çıkacak. Kalan hisselerin yüzde 23'ü BMC Otomotiv'de, yüzde 8'i ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) bulunmaya devam edecek.

SATIŞ KARARI ŞİRKET BİLANÇOLARINA NASIL YANSIYACAK?

KAP açıklamalarına göre hisse satışı, devreden şirketlerin finansal yapılarına doğrudan etki edecek. Vestel Elektronik, 184 milyon euroluk gelirin en az yüzde 90'ını, tahsilatı izleyen 30 gün içinde vadesi gelmiş banka kredilerinin kapatılmasında kullanacağını bildirdi. Anadolu Grubu tarafında ise nakit girişinin kullanım alanına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Payını artıran Türkiye Varlık Fonu, bu hamleyle Togg'un uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerini ve rekabet gücünü desteklemeyi amaçladığını duyurdu. Turkcell yönetimi ise otomotiv sektöründeki bu yatırımın, şirketin dijital hizmetler ve teknoloji altyapısı faaliyetleriyle stratejik bir uyum içinde olduğunu vurguladı. Devir işlemlerinin kesinleşmesi, sözleşmedeki şartların tam olarak yerine getirilmesine bağlı olacak.