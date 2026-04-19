Mersin genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, özellikle Silifke ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırarak kırsal mahallelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan gelişmeler, bölgede hem ulaşımı hem de tarımsal üretimi doğrudan etkiledi.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Sağanağın en yoğun hissedildiği Keben ve Kargıcak mahallelerinde, sel suları nedeniyle altyapı zarar gördü. Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisinde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, yol güvenliği için çevrede önlem alındı ve ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, yolun tamamen kullanıma açılabilmesi için zemin güçlendirme ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

TARIM ALANLARI VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Sel suları sadece ulaşımı değil, bölgedeki tarım arazileri ve seraları da etkiledi. Özellikle sebze üretiminin yoğun olduğu alanlarda su baskınları yaşanırken, bazı seralarda yapısal hasar oluştu. Üreticiler, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini ifade ediyor.

Yaşanan bu durum, bahar döneminde üretim yapan çiftçiler açısından verim kaybı ve ekonomik zarar riskini beraberinde getiriyor.

EKİPLER SAHADA, HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Yağışın ardından ilgili kurumlara bağlı ekipler bölgede hasar tespit ve müdahale çalışmalarını başlattı. Su tahliyesi, yol onarımı ve güvenlik önlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Özellikle riskli alanlarda vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapılıyor.

Bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceği belirtilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları da kesintisiz sürüyor.