SAADET Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem davette bulundu hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıca, 12 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenecek kongreye tüm Alanya halkını davet ederek, “Kongremize genel merkez idare kurulu üyemiz ve değerli hatibimiz Ramazan Düzen başkanımız da katılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz bu önemli günde tüm halkımızı aramızda görmek istiyoruz” dedi.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ UYARI

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya’da yaşanan sorunlara da değinen Sarıca, devam eden altyapı çalışmalarının esnafı olumsuz etkilediğini ifade etti. Çalışmaların 20 Mayıs’a kadar süreceğinin belirtildiğini hatırlatan Sarıca, bu durumun sezon başında işletmeleri zorladığını söyledi.

'İRAN’DAKİ GELİŞMELER ETKİLİYOR'

Bölgedeki ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Sarıca, İran’da yaşanan gelişmelerin turizmi etkilediğini ve rezervasyonlarda düşüş gözlemlendiğini belirtti. Sarıca, hükümete çağrıda bulunarak bölgede barışın sağlanmasını ve insani yardım koridorlarının açılmasını talep etti.

ESNAF İÇİN YAPILANDIRMA TALEBİ

Esnafın içinde bulunduğu zor duruma da değinen Sarıca, artan kira, vergi ve sigorta primlerinin işletmeleri ciddi şekilde zorladığını ifade ederek, “Vergi borçları ile SSK ve Bağ-Kur primlerinin bir yıl ertelenerek üç yıl üzerinden yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Bu adım esnafımıza can suyu olacaktır” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi