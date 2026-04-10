TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Sevinç, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve polis teşkilatı mensupları katıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Sevinç tarafından çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Sevinç'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından tören Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA