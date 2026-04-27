Saadet Partisi Alanya İlçe Kadın Kolları, seçim sürecine yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Nisan ayı İlçe Divan Toplantısı’nda bir araya gelen teşkilat üyeleri, hem mevcut çalışmaları değerlendirdi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirledi. Toplantı, parti içi dayanışmanın güçlenmesi açısından dikkat çekti.

Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Güler de katıldı. Güler’in ziyareti, il ve ilçe teşkilatları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SAHA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, yerel ve genel siyasi gündem başlıkları ele alınırken, özellikle Alanya’da yürütülecek saha çalışmaları üzerinde duruldu. Kadın kollarının mahalle bazlı ziyaretleri, seçmenle birebir temas ve sosyal projeler aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaşma hedefi öne çıktı.

Önümüzdeki süreçte, kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik etkinliklerin sayısının artırılması ve teşkilat yapısının daha da genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda gönüllü katılımların teşvik edilmesi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

YENİ ÜYELERLE TEŞKİLAT BÜYÜYOR

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de partiye katılan yeni üyeler oldu. Kadın kollarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki yeni kadın üyenin partiye katılımı sağlandı. Yeni üyelerin rozetleri takılarak teşkilata resmi katılımları gerçekleştirildi.

Bu katılımlar, kadınların siyasette daha aktif rol alma isteğinin Alanya’da giderek arttığını gösterirken, teşkilat içinde de motivasyonu yükseltti.

SARICA’DAN KADIN KOLLARINA DESTEK

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, kadın kollarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kadınların teşkilat içindeki rolüne dikkat çeken Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın kollarımızın ortaya koyduğu emek ve gayret bizler için son derece kıymetli. Antalya genelinde kurdukları güçlü iletişim ağı ve ortak çalışmalar partimize ciddi katkı sağlıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”