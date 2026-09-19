Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektörünün prestijli organizasyonlarından 2026

Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde toplam 8 ödüle layık görüldü. Yapılan resmi açıklamaya göre şirket, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanını 11'inci kez elde ederken, küresel en iyi havayolları sıralamasında da beşinci basamağa yerleşti.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HANGİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ?

Törende Avrupa genelindeki liderliğini koruyan THY, spesifik hizmet kategorilerinde de öne çıktı. Şirket, "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ödülünü 10'uncu, "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanını ise 13'üncü kez kazandı. Toplamda alınan 8 farklı ödül, markanın uluslararası uçuş ağındaki standartlarını tescillemiş oldu.

SKYTRAX ÖDÜLLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Havacılık sektörünün en güvenilir referanslarından biri kabul edilen Skytrax ödülleri, dünya çapındaki yolcuların bağımsız anket değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini buluyor. THY'nin bu organizasyonda istikrarlı şekilde zirvede yer alması, şirketin yolcu memnuniyeti ve küresel rekabet gücündeki sürekliliğini yansıtıyor.

YÖNETİM VE ORGANİZATÖRLER NE DEDİ?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, elde edilen derecelerin doğrudan yolcu anketlerine dayanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Hizmet kalitesini uluslararası ölçekte kanıtladıklarını aktaran Şeker, küresel havacılığa yön vermeye devam edeceklerini vurguladı. Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise THY'nin kapsamlı ürün deneyimini ve misafirperverlik standartlarını överek, Turkish DO&CO iş birliğiyle sunulan ikram kalitesinin sektördeki standartları belirlediğini ifade etti.