Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşa bağlı hafıza kayıplarının her zaman korkulan sonuçlar doğurmadığını bildirdi. Uzman isim, isimleri veya eşyaların yerini unutmanın yaşlanmanın doğal bir parçası olabileceğini aktardı.

Ancak unutkanlığın altında yatan tek nedenin Alzheimer olmadığı ifade ediliyor. Uyku bozuklukları, depresyon, vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları ve kullanılan çeşitli ilaçların da bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle yaşlı bireylerde hafıza sorunları yaşandığında doğrudan tek bir hastalığa odaklanmak yerine kapsamlı bir inceleme yapılması öneriliyor.

HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI?

Günlük yaşamı belirgin şekilde zorlaştıran hafıza kayıpları, uzmanlar tarafından önemli bir uyarı işareti olarak kabul ediliyor. Para yönetimi, yemek hazırlama veya ilaç takibi gibi daha önce kolayca yapılan işlerde zorlanma başlarsa durumun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı soruların sürekli tekrarlanması, bilinen mekanlarda yön duygusunun kaybedilmesi ve duygu durumunda yaşanan ani değişiklikler, tıbbi destek gerektiren tablolar arasında yer alıyor.

BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

İleri yaştaki bireylerde bilişsel sorunların tespiti sadece standart hafıza testleriyle sınırlı kalmıyor. Hastanın hareket kabiliyeti, düşme riski, beslenme alışkanlıkları ve sosyal yaşamı bir bütün olarak ele alınıyor. Kronik hastalıkların düzenli takibi ve mevcut ilaçların yan etkilerinin incelenmesi, tedavi edilebilir unutkanlık nedenlerinin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Hastalığın seyrinde erken teşhisin, bireyin bağımsız yaşam süresini uzattığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediği vurgulandı. Ailelerin unutkanlığı yalnızca yaşlılığa bağlayarak hastaneye başvurmayı ertelememesi gerektiği hatırlatıldı. Sağlıklı bir yaşlanma süreci için hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların kontrol altında tutulması, düzenli fiziksel aktivite ve güçlü sosyal ilişkilerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor.