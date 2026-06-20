Türkiye’de yaşamayı tercih eden Rus vatandaşlarının yerleşim tercihlerinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Uzun yıllardır Alanya’yı seçen Rus turist ve yerleşimcilerin bir kısmı, son dönemde yönünü Mersin’e çevirmeye başladı.

KİRA VE YAŞAM MALİYETİ BASKISI

Bu değişimde artan yaşam giderleri ve yükselen kira fiyatları öne çıkıyor. Alanya’da maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bazı Rus vatandaşlarının daha uygun seçenekler aradığı, bu nedenle Mersin’in yeni adres olarak dikkat çektiği belirtiliyor.

ALANYA’DA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Turizm ve yabancı yerleşim hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da bu rota değişimi yakından izleniyor. Rus vatandaşlarının Türkiye içindeki yeni tercihleri, özellikle konut piyasası, turizm dengesi ve yerel ekonomi açısından merak konusu olmaya devam ediyor.