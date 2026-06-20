Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen turistleri taşıyan 42 BFT 431 plakalı minibüs, dönüş yolunda yağışın etkili olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin kurtarma ve inceleme çalışmaları bir süre devam etti.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yağış nedeniyle yolun kayganlaştığı değerlendirilirken, teknik incelemelerin ardından olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.