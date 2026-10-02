İnternet üzerinden habercilik faaliyeti yürüten TELE2

Haber, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından talep edilen lisans ücretinin karşılanamaması sebebiyle yayın hayatına son verdi.

Kanal programcılarından Murat Taylan'ın son yayında aktardığı bilgilere göre, RTÜK yayınların başlamasından kısa bir süre sonra kanaldan iki ayrı lisans talebinde bulundu. Taylan, kurumun belirlediği 2 milyon liralık lisans bedelinin mevcut ekonomik koşullarda ödenmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Yasal olarak tanınan sürenin dolması ve kurum içi küçülme zorunlulukları nedeniyle TELE2

Haber adıyla yapılan yayınlar durduruldu.

TELE2 HABER NEDEN KURULMUŞTU?

Platform, TELE1 TV

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması sürecinin ardından kanal çalışanları tarafından alternatif bir mecra olarak kurulmuştu. RTÜK'ün internet üzerinden yapılan yayınları da denetim kapsamına alması, dijital haber platformlarının televizyon kanalları gibi yüksek maliyetli lisanslama süreçlerine tabi olmasını zorunlu kılıyor.