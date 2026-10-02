Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sözcü'nün aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekip ilk yarısını farklı geride kapattığı mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Pendikspor oldu. Taha Emre İnce, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'in kaydettiği gollerle 1. Lig ekibi, soyunma odasına 3-0'lık net bir üstünlükle gitti.

GENÇ YETENEKLER GERİ DÖNÜŞÜ GETİRDİ

İkinci 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray'da, genç oyuncuların performansı dikkat çekti. Arda Ünyay ve Arda Tagay'ın attığı gollere tecrübeli isim Kaan Ayhan'ın da skor katkısı eklenince, sarı-kırmızılılar üç farklı geriden gelerek skoru 3-3'e taşıdı.

BAŞKAN ÖZBEK İLK YARI SONUNDA AYRILDI

Mücadeleyi tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in maçtaki programı da dikkat çekti. Takımının ilk yarıda yediği üç golün ardından stattan ayrılan Özbek, sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıdaki geri dönüşünü statta izlemedi.