Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İspanya ekibi Barcelona karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, kendi taraftarı önünde oynadığı maçtan 95-82 mağlup ayrılarak haftayı kayıpla kapattı.

İLK YARIDA BARCELONA ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmaya Dotson'ın sayılarıyla etkili başlayan Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda kontrolü rakibine kaptırdı. Yakaladığı 13-0'lık seriyle yedinci dakikayı 20-8 önde geçen Barcelona, Wilbekin'in çabalarına rağmen ilk çeyreği 25-17 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında 5-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip farkı üç sayıya kadar indirse de, Punter'ın dış atışlardaki etkinliğiyle konuk takım soyunma odasına 52-40 önde girmeyi başardı.

FARK KAPANMADI

Üçüncü çeyreğe Morgan'ın basketiyle giriş yapan siyah-beyazlılar, savunmada istikrar sağlayamadı. Rahat hücum eden İspanyol temsilcisi, aradaki farkı çift hanelerde tutarak son periyoda 77-62'lik avantajla geçti. Final bölümünde de oyunun hakimiyetini elden bırakmayan Barcelona, salondan 95-82 galip ayrılan taraf oldu.

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TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti. Mücadeleyi izleyenler arasında siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti'nin de yer alması maçın öne çıkan detaylarından biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi