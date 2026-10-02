Türk futbolunda son dönemde gündeme gelen iddialar ve adli süreçler tartışılmaya devam ediyor. TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve bahis soruşturmaları hakkında değerlendirmeler yaparak liglerin geçici süreyle durdurulması gerektiğini savundu.

Adalı, milli aranın ardından tüm belirsizlikler ortadan kalkana kadar liglerin iki hafta ertelenmesini önerdi. Soruşturma kapsamında yedi veya sekiz kişinin sorgulandığına dikkat çeken Adalı, Kulüpler Birliği'nin bu konuyu masaya yatırması gerektiğini ve sürecin en ince ayrıntısına kadar temizlenmesini beklediğini ifade etti.

YABANCI MHK SEÇENEĞİ VE İSTİFA BEKLENTİSİ

Ortaya çıkan tapelerin MHK'nin bağımsız olmadığını gösterdiğini savunan Adalı, kurulun halen istifa etmediğini hatırlattı. Sorunların çözümü için yabancı MHK üyelerinin göreve getirilmesine sıcak baktığını belirten Adalı, dışarıdan etkilenmeyen bir yapının Türk futboluna fayda sağlayabileceğini vurguladı.

TFF'NİN BAHİS LİSTESİNE ELEŞTİRİ

Soruşturma sürecinin arka planında, futbol camiasındaki isimlerin bahis faaliyetlerine katılımına yönelik iddiaların hukuki merciler tarafından incelenmesi yatıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listedeki isimlerin yüzde sekseninin kumarla ilgisi olmayan yöneticiler olduğunu iddia eden Adalı, federasyonun savcılık makamı gibi hareket ettiğini belirtti. Listenin doğrudan Başsavcılığa iletilerek ciddi ihlallerin hukuki yollarla tespit edilmesi gerektiğini aktaran Adalı, Hakan, Necip ve Ersin gibi isimlerin bu süreçle ilgisi olmadığını ve gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.