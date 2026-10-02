Şubatta 110 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden birleşme kararı alan medya devleri Paramount ve Warner Bros. Discovery'nin yeni çatı ismi belli oldu. Paramount Skydance Üst Yöneticisi David Ellison, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yeni şirketin yoluna Skydance adıyla devam edeceğini duyurdu.

Bir asırdan uzun süredir küresel eğlence sektörüne yön veren iki stüdyonun tarihi mirasını korumayı hedeflediklerini belirten Ellison, bu birleşmeyle ikonik markaları daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti. Her iki stüdyonun da kendine has kimlikleri ve izleyici kitlesi bulunduğunu vurgulayan Ellison, yeni kurumsal kimliğin bu değerleri gölgede bırakmayacağının altını çizdi.

YENİ ŞİRKETİN HEDEFLERİ NELER?

Skydance ismi altında cesur ve kaliteli hikaye anlatımını merkeze alacaklarını aktaran Ellison, sektörde akılcı riskler alarak büyümeyi planladıklarını kaydetti. Küresel sinema ve televizyon pazarında dengeleri değiştirmesi beklenen 110 milyar dolarlık bu tarihi birleşme, her iki şirketin de mevcut kültürel miraslarını tek bir yaratıcı çatı altında, ancak bağımsız ruhlarını koruyarak sürdürmesine olanak tanıyacak.