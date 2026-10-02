İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkan arayışına girdi. Kurulun başına geçecek isim için temaslara başlayan TFF yönetimi, eski FIFA kokartlı hakem Bünyamin Gezer'e teklif götürdü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, federasyonun MHK Başkanlığı teklifini değerlendiren Gezer bu talebe olumsuz yanıt verdi. TFF yönetiminin bu ret kararının ardından alternatif isimlere yöneldiği bildirildi.

MHK'DAKİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

Kuruldaki yönetim boşluğu, İstanbul merkezli adli soruşturma neticesinde ortaya çıktı. Aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınması, federasyonu acil bir görevlendirme yapmaya mecbur bıraktı. TFF'nin ilk tercihi olan Bünyamin Gezer, 2011 yılında aktif hakemlik kariyerini sonlandırmış ve uzun süredir spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapıyordu.

TFF'NİN YENİ ADAYLARI KİMLER OLACAK?

Gezer'in görevi geri çevirmesiyle birlikte, gözler federasyonun listesindeki diğer adaylara çevrildi. TFF'nin önümüzdeki günlerde farklı isimlerle görüşmeler gerçekleştirerek MHK'nın yeni başkanını resmi olarak duyurması bekleniyor.