Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi deneyimini dijitalleştirmek amacıyla kapsamlı bir dönüşüm çalışması yürütüyor. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan sistemin Alanya’daki ziyaret noktalarına da yansıması bekleniyor.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, gerekli ödeme işlemini e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirdikten sonra T.C. kimlik kartlarını turnikelerde okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek.

GİŞEDE BEKLEME DÖNEMİ SONA ERECEK

Uygulamanın en önemli yeniliklerinden biri Müzekart sisteminin T.C. kimlik kartlarına entegre edilmesi olacak. Kullanım süresi sona eren fiziki Müzekartların yerine kimlik kartı üzerinden çalışan dijital sistem kullanılacak.

Vatandaşların önceden ödeme yaparak doğrudan turnikeye yönelmesiyle özellikle ziyaretçi yoğunluğunun arttığı dönemlerde gişelerde oluşan sıraların azaltılması hedefleniyor.

Mevcut Müzekart sahipleri ise kartlarını geçerlilik süreleri sona erene kadar kullanabilecek.

ALANYA’DA ZİYARET DENEYİMİ DEĞİŞECEK

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Alanya’da yeni sistem, tarihi ve kültürel alanlardaki biletleme süreçlerini de değiştirecek.

Dijital dönüşüm yalnızca giriş ve biletleme sistemiyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında müze ve ören yerlerinin teknolojik altyapılarının da yenilenmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DEVREYE GİRECEK

Çalışmalar kapsamında fiber altyapı ve 5G entegrasyonunun yanı sıra yapay zeka destekli veri analitiği, artırılmış gerçeklik ve akıllı sesli rehber gibi teknolojilerin de kullanılması hedefleniyor.

Yeni teknolojiler sayesinde ziyaretçilerin tarihi ve kültürel eserler hakkında daha fazla bilgiye dijital yollarla ulaşabilmesi ve ziyaret deneyiminin daha interaktif hale getirilmesi amaçlanıyor.

2026 SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak sistemin Türkiye genelinde tam kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor.

Projenin önemli başlıklarından birini de veri güvenliği oluşturuyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerin Türkiye sınırları içerisindeki yerli altyapılarda ve güvenlik protokolleri kapsamında korunması planlanıyor.