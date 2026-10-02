Bulls Portföy, tasfiye kapsamına alınan fonlarının nakit dönüşüm süreçlerinin başlatılabilmesi amacıyla Ziraat Bankası'na devredildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu fon varlıklarının nakde çevrilme işlemleri doğrudan Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

Alıma ve satıma kapatılan fonların yeniden işleme açılması kararı ise tasfiye aşamalarının tamamlanmasının ardından Bulls Portföy yönetimi tarafından verilecek. Kurul kararlarına istinaden, TEFAS ve diğer tüm dağıtım kanallarında kapalı olan fonların eş zamanlı olarak yeniden devreye alınması planlanıyor.

TASFİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tasfiye işlemleri, ilk olarak para piyasası fonlarından başlayacak. Süreç, yatırımcı sayısı en yüksek olan fondan en düşük olana doğru sıralanarak aşamalı şekilde gerçekleştirilecek.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DETAYLAR NELER?

Fonların işleme açılış tarihleri ve katılma payı alım satım esasları; piyasa koşulları, likidite durumu ve yatırımcı menfaatleri dikkate alınarak şekillenecek. Tasfiye işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi adına, tasfiye kapsamında olmayan ancak geçici olarak işleme kapalı tutulan fonların da süreç bitmeden yeniden açılabileceği belirtildi. Bu önceliklendirme stratejisi, özellikle yüksek yatırımcı sayısına sahip para piyasası fonlarındaki bireysel katılımcıların nakit dönüşlerini daha hızlı tamamlamasını sağlayacak.