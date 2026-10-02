Kemer Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yönetiminde Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya dair aktarılan detaylara göre, meclisin ana gündem maddelerini 2027 yılı mali bütçesi, kadro düzenlemeleri ve yurt dışı turizm fuarları oluşturdu.

Meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulan 2027 mali yılı gelir tarifesi ile bütçe tasarısı, detaylı inceleme için oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Söz konusu bütçe maddelerinin, 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda karara bağlanacağı bildirildi. Ayrıca, belediyenin norm kadrosunda yapılması öngörülen değişiklikler de meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

KEMER HEYETİ LONDRA VE VARŞOVA YOLCUSU

Bölge turizminin uluslararası arenada tanıtılması amacıyla yurt dışı fuar takvimi de mecliste oylandı. Alınan karara göre, 3-6 Kasım 2026 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek WTM Londra Turizm Fuarı'na Başkan Necati Topaloğlu ve Yardımcısı Emin Gül katılacak.

18-22

Kasım 2026 tarihlerindeki Polonya ITTF

Warsaw Turizm Fuarı'nda ise Kemer'i, Emin Gül ile Meclis Üyesi Timur Zabitoğlu temsil edecek.

FUARLAR BÖLGE TURİZMİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

WTM Londra ve ITTF

Warsaw gibi uluslararası turizm fuarları, Akdeniz çanağındaki destinasyonların gelecek sezon planlamaları ile erken rezervasyon eğilimlerini belirlemesinde kritik bir rol oynuyor. Kemer'in bu platformlarda üst düzey yöneticilerle temsil edilmesi, Avrupalı turist pazarındaki rekabet gücünü koruması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.