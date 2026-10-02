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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

2 kişi 10 bilerek 670.428,00 TL ikramiye kazandı. Bir sonraki çekiliş 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılacak.

On Numara'nın 2 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20:00'da yapılan 79. çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 31, 32, 37, 38, 39, 48, 54, 59, 62, 71, 72, 73, 78 oldu.

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