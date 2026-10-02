Hafta içi resmi işlemlerini tamamlayamayan veya acil alım satım işi olan vatandaşlar için 3-4 Ekim tarihlerinde Antalya ve ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi noterler yayımlandı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri de işlemlerini kesintisiz sürdürebiliyor.

Alanya'da bu hafta sonu nöbetçi olarak Alanya 5. Noterliği görev yapacak. Sugözü Caddesi üzerindeki Levent Apartmanı'nda yer alan noterlik, bölge halkının tasdik ve vekaletname gibi işlemlerini yürütecek.

ANTALYA VE İLÇELERİNDEKİ DİĞER NÖBETÇİ NOTERLER

Kepez, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde de belirlenen noterler hafta sonu mesaisinde olacak. Kepez'de Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Antalya 12. Noterliği, Muratpaşa'da Çaybaşı Mahallesi'ndeki Antalya 6. Noterliği hizmet verecek. Ayrıca Manavgat Ilıca Mahallesi'nde Manavgat 11. Noterliği ve Serik Hürriyet Caddesi'nde Serik 3. Noterliği açık bulunacak.

NÖBETÇİ NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, hafta sonu mesaisi sabah saat 09.00'da başlıyor. İşlemler akşam saat 17.00'ye kadar devam ediyor. Araç alım satımı ve vekaletname gibi resmi işlemlerin aksamaması için vatandaşların belirtilen mesai saatleri içerisinde noterliklere başvurması gerekiyor.