Antalya'nın Kepez ilçesi sınırlarında yer alan Gaziler Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 25 yıldır devam eden hukuki süreç, Yargıtay kararıyla sonuçlandı. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nin daha önce verdiği kararı onadı. Bu gelişmeyle birlikte sanayi sitesinin genişlemesini sağlayacak ikinci etap yatırımlarının önündeki yasal engeller kalkmış oldu.

İKİNCİ ETAPTA 1000 YENİ İŞYERİ KURULACAK

S.S. Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yücesoy, kararın tüm üyelerin ortak kazanımı olduğunu vurguladı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kooperatifin yeni gündeminin ikinci etap çalışmaları olacağını belirten Yücesoy, bu kapsamda bölgeye yaklaşık 1000 adet yeni işyeri inşa edileceğini açıkladı. Projenin hayata geçmesiyle Antalya'nın üretim, ticaret ve istihdam kapasitesinde belirgin bir artış hedefleniyor.

ALTYAPI İÇİN KURUMLARA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yeni işyerlerinin faaliyete geçebilmesi sadece inşaat sürecine değil, eş zamanlı yürütülecek altyapı yatırımlarına bağlı bulunuyor. Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi ve imar yollarının açılması için yerel yönetimlerin desteği büyük önem taşıyor. Ömer Yücesoy, Kepez Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, sanayi sitesinin sağlıklı büyümesi için yetki alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini talep etti.

Kooperatif alanlarının haksız kullanımına karşı yasal hakların korunacağını ifade eden yönetim, bundan sonraki süreçte şeffaflık ilkesiyle hareket edileceğini duyurdu. Geçmişteki tartışmaları geride bırakarak tamamen üretime odaklanacaklarını aktaran Yücesoy, hukuki kazanımları en kısa sürede yatırıma dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.