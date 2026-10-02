10 Ekim’de gerçekleşecek Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri öncesinde, mevcut başkan Eray Erdem’e yakınlığıyla bilinen bazı basın yayın kuruluşları tarafından bilinçli şekilde dolaşıma sokulan "Abdülkadir Tunç’un ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna’nın ekibinde ve aday listesinde yer aldığı" yönündeki iddiayı Abdülkadir Tunç birinci ağızdan yalanladı.

Tunç, "Bugün şahsıma yönelik karalama kampanyası altında kesinlikle yapılan haberin asılsız olduğunu, bununla beraber Mavi Tarafın beni bu şekilde davet etmesi ve benim reddimden dolayı kaynaklanmıştır" diyerek bilinçli şekilde servis edilen haberin yalan olduğunu açıkladı.

TUNÇ: "HİÇBİR GÖREVDE BULUNMAYACAĞIM"

Yapılan yalan algı haberinin ardından bir video yayımlayarak iddiaları kesin bir dille reddeden MMT Tunç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Tunç, şunları dile getirdi:

"Ben kesinlikle ve kat'iyen hiçbir şekilde hiçbir Alanya Ticaret Odası Başkan adayının herhangi bir komite başkanlığı veya meclis başkanlığı veya başkan yardımcılığı gibi kesinlikle hiçbir görevde bulunmayacağımı ve öyle bir şekilde kesinlikle talebim de olmadığını beyan ederim. Zaten listeler askıya alındığında göreceksiniz ki kimin hangi mevki ve konumda olduğunu göreceksiniz ve orada Abdülkadir Tunç ismini görmeyeceksiniz. Şahsıma yönelik karalama kampanyası altında yapılan haber asılsızdır."

"TUNA'YI DIŞARIDAN DESTEKLEYECEĞİMİ AÇIKLADIM"

"Ben Kırmızı'yı, Mustafa Tuna'yı dürüst olduğu için, aile büyüğümüzün orada olduğu için dışarıdan gücümce destekleyeceğimi açıkladım. Ancak ne Mustafa Bey'in böyle bir talebi ne de benim kendisine asla herhangi bir konum veya mevki için desteklemediğimi karşılıklı birbirimize sarılarak anlaşmışızdır. Mavi taraf beni istediğinde eğer ki ben bu talepleri isteseydim kendileri vermeye hazırdı. Ama ben bunları reddettiğim için bugün bir karalama kampanyasıyla şahsıma, firmama, özellikle memleketime yönelik birtakım haberler çıkmıştır. Kamuoyuna açık ve net duyuruyorum."