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Olayın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlatılırken, G.C.A.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.C.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma gerçekleştirdi.

İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, G.C.A.'yı odasında başında poşetle hareketsiz halde buldu. Odada helyum gazı bulunduğu da öğrenildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1492. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.C.A.'dan bir süre haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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