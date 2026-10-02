CHP listesinden Alanya Belediye Meclisi’ne seçilen toplam 24 üyeden 22’sinin istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiği öğrenildi.
SADECE İKİ İSİM CHP’DE KALDI
Yaşanan toplu ayrılığın ardından CHP grubunda Hasan Can Kamburoğlu ile Utkan Hasan Eminoğlu’nun kaldığı belirtildi. Böylece Alanya Belediye Meclisi’ndeki siyasi dağılımda önemli bir değişiklik meydana geldi.
Gelişme, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in CHP’den istifasının hemen ardından geldi. Özçelik, 30 Eylül’de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamış, 1 Ekim’de ise CHP üyeliğinden istifa etmişti.
Özçelik’in ardından Belediye Meclis Üyesi Faruk Konukçu ile Ahmet Top’un da CHP’den ayrıldıkları kamuoyuna yansımıştı.
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