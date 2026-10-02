Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından, paralarına erişemeyen yatırımcılar için yeni bir ödeme planı gündeme geldi. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün sosyal medya üzerinden aktardığı bilgilere göre, mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerde "ana para+TÜFE" formülünün uygulanması üzerinde çalışılıyor.

SPK'nın resmi verilerine göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Sürecin hızlanması için MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Takasbank kayıtları ile tasfiye işlemlerini yürüten Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın verilerinin karşılaştırılmasına devam ediliyor. 1 Ekim'de duyurulan SPK kararıyla, kayıtları doğrulanan yatırımcılara kişi başı 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesine olanak tanınmıştı.

AVANS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamen bitmesini beklemeden alacaklarının bir kısmına ulaşabilmesi için kurulan avans mekanizması, banka ve MKK mutabakatına bağlı işliyor. Hesap bakiyeleri, sahip olunan paylar ve gerçekleşmemiş emirlerin eşleştirilmesi tamamlandığında avans ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

ANA PARA VE TÜFE MODELİ YATIRIMCIYA NE SAĞLAYACAK?

Ekonomi yönetiminin masasında olan yeni formül, yatırımcıların paralarını bekledikleri süre boyunca enflasyon karşısında erimesini önlemeyi amaçlıyor. Bu model resmiyet kazanırsa, fonzedeler sadece yatırdıkları nominal tutarı değil, paranın bekleme süresindeki değer kaybını da telafi etmiş olacak. Ancak hangi tarihler arasındaki TÜFE verisinin baz alınacağı ve uygulamanın tüm yatırımcıları kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz resmi makamlarca onaylanmış nihai bir takvim bulunmuyor.