BDDK'nın yayımladığı son karara göre, tüketicilerin cep telefonu alımlarında kullanacağı kredilerin vade sınırları ve kredi kartı asgari ödeme oranları yeniden düzenlendi. Tüketici harcamalarını doğrudan etkileyen bu adım, cihaz fiyatlarına göre farklı ödeme planlarını zorunlu kılıyor.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, yeni düzenleme kapsamında değeri 40 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için kullandırılacak tüketici kredilerinde vade süresi 12 ay olarak uygulanacak. Satış fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cihazlar için ise kredi vadesi en fazla 3 ay olabilecek.

TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Alınan bu kararla birlikte, özellikle üst segment akıllı telefonlara yönelik kredi kullanımlarında kısa vade zorunluluğu nedeniyle aylık taksit tutarları belirgin şekilde yükselecek. Kurul ayrıca aynı karar paketi içinde kredi kartı asgari ödeme tutarlarına yönelik de yeni bir çerçeve çizildiğini bildirdi.