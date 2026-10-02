Ankara'da gerçekleşen kritik görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki enerji iş birliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile yapılan toplantıda iki ülkenin enerji alanındaki uzun dönemli planları ele alındı.

Geçtiğimiz ağustos ayında BOTAŞ, SOMO ve NOC arasında imzalanan ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, taraflar daha kapsamlı bir anlaşma için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, arama-üretim, rafineri ve elektrik projelerini hızlandırmak amacıyla ortak çalışma gruplarının devreye alınması planlanıyor.

CEYHAN KÜRESEL ÜS OLACAK

Bakanlık duyurusuna göre, Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılması ve kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu hamlenin, Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Irak'taki sahalarda daha etkin rol alması ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin işaret ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşılması planlanıyor. Bu adımlarla ticaret hacminin artırılarak Ceyhan'ın küresel bir enerji üssüne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ NEDİR?

Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi, sadece bir ulaştırma koridoru olmaktan çıkarak stratejik bir enerji hattına dönüşüyor. Proje güzergahı boyunca inşa edilecek petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatlarının, küresel krizler döneminde bölgesel arz güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynaması öngörülüyor.

Bakan Bayraktar, bölgesel gelişmelerin enerji arz güvenliğini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini aktardı. Yeni Irak hükümeti ile yakın iş birliği içinde çalışılacağı ve ortak coğrafyanın istikrarı için somut projelerin hayata geçirilmeye devam edileceği bildirildi.