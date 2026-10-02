Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroya katılan Mike James, EuroLeague'deki Kızılyıldız karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Maç esnasında yerde kalan ve gözyaşlarıyla sedyede oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun sağlık durumu netleşti.

Anadolu Efes kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yıldız oyuncu aşil tendonundan bir onarım operasyonu geçirdi. Tedavi sürecinin hemen başlatıldığı belirtilen açıklamada, James'in parkelere dönüşünün 7 ile 9 ay arasında süreceği bildirildi.

AŞİL TENDONU SAKATLIĞININ SEZONA ETKİSİ

Basketbolcular için en zorlu sakatlıklardan biri olarak kabul edilen aşil tendonu onarımı, uzun ve dikkatli bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Öngörülen 7-9 aylık iyileşme takvimi, Mike James'in mevcut EuroLeague sezonunun tamamına yakınını kaçırması anlamına geliyor.