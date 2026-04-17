Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan ve "Benden Sonra" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Rıza Tamer, Bodrum’da yaşamını yitirdi. Sanatçının ani ölümü, müzik camiasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı.

EVİNDE FENALAŞTI

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde yaşayan Rıza Tamer, akşam saatlerinde evinde dinlendiği sırada rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, rutin ilaçlarını kullandıktan sonra şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü yaşayan sanatçının durumu kısa sürede ağırlaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tamer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle özel bir hastaneye sevk edilen sanatçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

MÜZİK CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Rıza Tamer, özellikle "Benden Sonra" parçasıyla yakaladığı çıkışla uzun süre konuşulmuştu. Ani vefat haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında derin üzüntüye neden oldu.