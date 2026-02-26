Antalya konut satışlarında dikkat çeken bir gerilemeye işaret etti. Geçen yılın aynı ayında 6 bin 509 olan satış adedi, bu yıl yüzde 13,7 düşüşle 5 bin 615’e indi. Turizm ve yabancıya satış potansiyeliyle öne çıkan kentte yaşanan bu gerileme, sektör temsilcilerinin de yakından izlediği bir tablo ortaya koydu.



TÜRKİYE GENELİNDE 58 İLDE GERİLEME



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde 58 ilde konut satışları düştü. Türkiye genelinde satışlar yılın ilk ayında yavaşladı. Fiyat artış oranı yıllık yüzde 27,7 ile ocak enflasyonu olan yüzde 30,65’in altında kaldı. Buna rağmen satışlardaki düşüşte iki temel etken öne çıktı: Kış aylarında taşınmaların azalması ve konuta erişemeyen talebin kiralık piyasasına yönelmesi.



En sert düşüş yüzde 51 ile Hakkari’de görülürken; Bartın, Tunceli, Şırnak ve Zonguldak da yüksek oranlı gerileme yaşayan iller arasında yer aldı.



DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE DE SATIŞLAR AZALDI



Ocak verileri dört büyük şehirde de düşüşe işaret etti.



- İstanbul’da satışlar yüzde 2,9 azalarak 20 bin 412’ye,

- Ankara’da yüzde 0,28 düşüşle 10 bin 207’ye,

- İzmir’de yüzde 3,29 azalışla 6 bin 618’e geriledi.



Antalya ise yüzde 13,7’lik oranla büyük şehirler arasında en dikkat çeken düşüşü yaşadı. Kentte özellikle yabancıya konut satışı ve yatırım amaçlı alımların hız kesmesi, toplam rakamı aşağı çekti.



Karadeniz’de Körfez yatırımcılarının ilgisiyle öne çıkan Trabzon’da da satışlar yüzde 10,6 düşüşle 685’e indi.



DEPREM İLLERİNDE KARMA TABLO



Deprem bölgesinde ise tablo illere göre değişti. Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adana’da sınırlı artış görülürken; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa başta olmak üzere yedi ilde düşüş yaşandı.



Bu veriler, bölgedeki yeniden yapılanma sürecinin henüz dengeli bir satış ivmesi oluşturmadığını gösteriyor.



IĞDIR ZİRVEDE: YÜZDE 68,1 ARTIŞ



Türkiye genelinde konut satış oranının en çok arttığı il Iğdır oldu. Satışlar yüzde 68,1 artarak 185’e yükseldi. Ağrı, Burdur, Çankırı, Kastamonu ve Rize de artış görülen iller arasında yer aldı.



Bu artışta bölgesel gelişmeler ve yeni yatırım beklentilerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.



TÜİK REVİZYONU: 2025 RAKAMI YÜKSELDİ



TÜİK, konut satış istatistiklerinde revizyona gitti ve iş yeri satışlarını da veri setine dahil etti. Revizyon sonrası 2025 yılı toplam konut satışı 1 milyon 689 binden 1 milyon 760 bine yükseldi. Son 13 yıllık toplam satış da 19 milyonun üzerine çıktı.



Öte yandan ipotekli iş yeri satışlarında artış görülürken, diğer iş yeri satışlarında düşüş kaydedildi.



ANTALYA’DA PİYASA NEYE BAKIYOR?



Antalya’da sektör temsilcileri, önümüzdeki aylarda faiz politikası, krediye erişim koşulları ve yabancı talebinin seyrini belirleyici faktörler olarak görüyor. Yaz sezonuna yaklaşılırken turizm hareketliliğinin konut talebine nasıl yansıyacağı da merak konusu.



Kentte özellikle <strong>ilk el konut satışları, yabancıya satış ve yatırım amaçlı alımlar yakından izleniyor.



Kaynak: Haber Merkezi