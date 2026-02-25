Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde 1952, 1953 ve 1956 sokakların çevrelediği, eski adı 'Huzur Parkı' olan Muratpaşa Belediyesi'ne ait Litvanya Kültür Parkı, yaklaşık 1 yıldır özellikle akşamları yolları kapatan, alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyenlerin mekanı oldu. Kentin en seçkin bölgelerinden biri olan parkın etrafındaki birçok ailenin bu nedenle ciddi rahatsızlık yaşadığı, park çevresinde gece saatlerinden itibaren toplananların hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin yanı sıra kendilerini uyaranları da tehdit ettikleri, birçok mahalle sakiniyle kavgaya karıştıkları, döner bıçaklı saldırılarda bulundukları öne sürüldü. Geç saatlere kadar yedikleri ve içtiklerinin çöpleriyle parkı kirletenlerin ayrıca park ve etrafındaki kaldırımlar ve evlerin duvarlarına da uygunsuz yazılarla zarar verdiği belirtildi.
Antalya'da gece gürültüsü tepkisi: Mahalleli sokağa çıkamaz hale geldi
Muratpaşa'nın Lara Fener Mahallesi'ndeki Litvanya Kültür Parkı çevresinde toplanarak, geç saatlere kadar gürültü yapan ve mahalleliyi tehdit eden gruplar bölge yaşayanlarını bezdirdi. Bu gruplar yüzünden akşamları sokağa çıkamaz hale geldiklerini belirten bölge halkı, defalarca şikayetçi olduklarını ancak çözüm bulunamadığını anlattı.
Kaynak: DHA
