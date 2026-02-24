Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında milyonlarca sayaç sökülecek. Antalya ve Alanya’da yüksek tüketimli aboneler için geri sayım başladı.

Enerji sektöründe uzun süredir konuşulan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) uygulaması 1 Mart 2026 itibarıyla resmen başlıyor. Antalya ve Alanya’da özellikle site yönetimleri, iş merkezleri ve yüksek tüketimli işletmeler için süreç hızlanıyor. Uygulama kapsamında mevcut elektrik sayaçları akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Başlangıç için son 4 güne girildi.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamaya göre, dönüşüm ilk etapta yıllık tüketimi 10 megavatsaatin (10 bin kilovatsaat) üzerinde olan aboneleri kapsıyor. Özellikle ortak pano sistemine sahip alanlarda değişim öncelikli olacak.

Bu kriter, Antalya ve Alanya’daki büyük siteleri, turizm tesislerini, apart otelleri, AVM’leri ve bazı ticari işletmeleri doğrudan ilgilendiriyor. Yaz sezonu öncesi enerji tüketiminin arttığı turizm bölgelerinde uygulama ayrı bir önem taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sayaçlar, şebeke yatırım unsuru olarak dağıtım şirketleri tarafından temin edilecek ve yatırım planları kapsamında değiştirilecek. Tüketiciler herhangi bir sayaç bedeli ödemeyecek.

Alanya’da özellikle merkezi sistemle çalışan büyük konut sitelerinde sayaç değişimi teknik ekipler tarafından etap etap yapılacak. Antalya merkezde ise iş hanları ve ticari işletmeler öncelikli grupta yer alıyor.

Elektrik kesintisi olur mu? Kısa süreli müdahaleler dışında uzun süreli kesinti öngörülmüyor. Ama uygulama sahaya indiğinde bazı bölgelerde kısa süreli enerji duruşları yaşanabilir…

AKILLI SAYAÇ NE DEĞİŞTİRECEK?

Akıllı sayaçlarla birlikte uzaktan okuma sistemi yaygınlaşacak. Kaçak kullanımın önlenmesi, tüketim verilerinin anlık takibi ve arıza tespitinin hızlanması hedefleniyor.

Alanya’da özellikle yaz aylarında artan klima kullanımı, Antalya’da sanayi ve turizm kaynaklı yoğun elektrik talebi düşünüldüğünde, sistemin enerji yönetimine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Faturaya yansıma olur mu sorusu ise şimdilik net değil. Resmi açıklamalara göre sayaç değişimi için aboneden ücret alınmayacak. Ancak tüketim alışkanlıklarının daha şeffaf izlenmesi bazı kullanıcılar için farklı sonuçlar doğurabilir.

Bazı site yöneticileri süreci yakından takip ediyor. Özellikle ortak alan tüketimlerinin anlık izlenebilir olması, aidat hesaplarını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Yaz gelmeden sayaçlar değişmiş olacak.

1 MART TARİHİNE DİKKAT

Uygulama 1 Mart 2026 itibarıyla başlıyor. Antalya ve Alanya’da yüksek tüketimli aboneler için geri sayım başladı. Sayaç dönüşüm süreci aşamalı olarak devam edecek.