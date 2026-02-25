Baldızıyla yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürülen 7 çocuk babası taksici Şemsettin A. dosyasında istinaf mahkemesi “haksız tahrik” indirimi uyguladı. İki sanık tahliye edildi.

Diyarbakır’da 2025 yılında mezarlık yolunda başına sıkılan 4 kurşunla öldürülen 60 yaşındaki taksici Şemsettin A. cinayetine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme” suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, istinaf mahkemesinin kararıyla indirildi.

YASAK İLİŞKİ TELEFON KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre olay, aile içinde kullanılan bir cep telefonundaki Call Recorder uygulaması sayesinde ortaya çıktı. Şemsettin A.’nın baldızı Emzade Ç. ile yıllardır ilişki yaşadığı, ses kayıtları dinlendikten sonra aile içinde öğrenildi. Kayıtlarda, Emzade Ç.’nin kızının biyolojik babasının da Şemsettin A. olabileceğine dair konuşmalar bulunduğu öne sürüldü.

Taraflar önce iddiaları reddetti. Ancak ses kayıtlarının dinletilmesinin ardından ilişkiyi kabul ettikleri ve aileden af istedikleri belirtildi. Bunun üzerine aile içi gerilim tırmandı.

Bir ev, yedi çocuk, yıllarca süren bir sır. Sonrası ise silah sesi.

TAKSİYE BİNİP MEZARLIK YOLUNA GÖTÜRDÜLER

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki sanık, Şemsettin A.’nın kullandığı ticari taksiye müşteri gibi bindi. Araç Yeniköy Mezarlığı istikametine yöneldi. Kısa süre sonra araç bir sitenin duvarına çarpmış halde bulundu. İlk bakışta kaza izlenimi oluştu.

Ancak yapılan incelemede, Şemsettin A.’nın yakın mesafeden başına 4 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın planlı olduğu, sanıkların keşif yaptığı ve tanınmamak için bere, maske ve eldiven kullandığı değerlendirildi.

İLK KARAR: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yerel mahkeme, cinayeti “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme” kapsamında değerlendirdi. İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yardım eden bir sanık hakkında ise 12 yıl 6 ay hapis cezası kuruldu. Diğer iki sanık hakkında beraat kararı çıktı.

İSTİNAF “HAKSIZ TAHRİK” DEDİ

Dosya Bölge İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf, kritik bir değerlendirmeyle cezaları yeniden belirledi. Mahkeme, cinayetin “haksız tahrik altında işlendiği” kanaatine vardı.

Bir sanığın cezası 12 yıl 6 aya indirildi, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diğer sanık hakkında 10 yıl hapis cezası verildi ve tahliye edildi.

Yardım eden sanığın cezası 8 yıl 4 aya düşürüldü, o da tahliye edildi.

Karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “haksız tahrik koşullarının oluşmadığı” ve müşterek faillik kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği savunuldu.

TÖRE SAİKİ Mİ, TAHRİK İNDİRİMİ Mİ?

Bu karar, kamuoyunda “Diyarbakır töre cinayeti davasında ceza indirimi” başlığıyla tartışma yarattı. Türk Ceza Kanunu’nda töre saiki ağırlaştırıcı neden sayılırken, haksız tahrik indirimi cezanın ciddi şekilde düşmesine yol açabiliyor.

Hukuk çevrelerinde, aile onuru ya da namus gerekçesiyle işlenen suçlarda tahrik indiriminin uygulanmasının emsal etkisi tartışılıyor. Kararın temyiz edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.